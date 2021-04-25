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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 25 апреля 2021
Аталанта
25.04.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
5 : 0
Завершен
Болонья
22'
Р. Малиновский
44'
Л. Муриэль (П)
57'
Р. Фройлер
59'
Д. Сапата
73'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
77'
ГОЛ! 5:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Й. Меле
73'
72'
Замена
А. Поли
️️️️
М. Барроу
72'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
71'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Р. Толой
71'
63'
Замена
И. Мбайе
️️️️
М. Сванберг
Замена
М. Пессина
️️️️
Р. Фройлер
61'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Л. Муриэль
61'
ГОЛ! 4:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Малиновский
59'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фройлер
57'
56'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Л. Де Сильвестри
56'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Р. Сориано
49'
Красная карточка
Й. Схаутен
44'
Желтая карточка
Данило
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Муриэль
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
Л. Муриэль
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
2
Толой
21
Ромеро
33
Хатебур
15
де Рон
21
Меле
8
Фройлер
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
4-2-2-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Данило
5
Сумаоро
6
Антов
22
Схаутен
32
Сванберг
70
Сков Ольсен
21
Сориано
8
Паласио
99
Барроу
2
Толой
23
Кальдара
23
Кальдара
2
Толой
10
Муриэль
59
Миранчук
59
Миранчук
10
Муриэль
8
Фройлер
32
Пессина
32
Пессина
8
Фройлер
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
32
Сванберг
15
Мбайе
15
Мбайе
32
Сванберг
99
Барроу
15
Поли
15
Поли
99
Барроу
21
Сориано
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
21
Сориано
29
Де Сильвестри
25
Вигнато
25
Вигнато
29
Де Сильвестри
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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