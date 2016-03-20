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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 20 марта 2016
Аталанта
20.03.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
27'
А. Гомес
45+1'
А. Диаманти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
89'
85'
Вторая желтая
Д. Гастальделло
79'
Красная карточка
И. Мбайе
77'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Пенальти не реализован!
М. Пинилья
77'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Я. Куртич
72'
71'
Замена
А. Масина
️️️️
А. Морлео
64'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Л. Риццо
Замена
К. Раймонди
️️️️
А. Диаманти
54'
52'
Желтая карточка
Л. Риццо
50'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
ГОЛ! 2:0!
А. Диаманти
Пас отдал
М. Пинилья
45'
+1
45'
Замена
А. Мунье
️️️️
Ф. Бриенца
Желтая карточка
М. Пинилья
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
А. Диаманти
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
2
Стендардо
29
Палетта
3
Драме
5
Масиелло
15
де Рон
27
Куртич
8
Чигарини
23
Диаманти
51
Пинилья
10
Гомес
4-1-3-2
83
Миранте
15
Мбайе
5
Гастальделло
22
Майетта
3
Морлео
24
Диавара
14
Риццо
15
Джаккерини
4
Бриги
20
Бриенца
10
Флоккари
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
23
Диаманти
77
Раймонди
77
Раймонди
23
Диаманти
27
Куртич
8
Мильяччо
8
Мильяччо
27
Куртич
3
Морлео
25
Масина
25
Масина
3
Морлео
20
Бриенца
40
Мунье
40
Мунье
20
Бриенца
14
Риццо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
14
Риццо
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Аталанта - Болонья
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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