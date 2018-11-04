Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 04 ноября 2018
Болонья
04.11.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
3'
И. Мбайе
57'
Д. Манчини
70'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
88'
Замена
Э. Ригони
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Дестро
️️️️
М. Сванберг
83'
82'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Иличич
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Л. Крейчи
73'
70'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Замена
А. Поли
️️️️
Б. Джемаили
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Манчини
Желтая карточка
Ф. Хеландер
47'
46'
Замена
Д. Сапата
️️️️
М. Барроу
41'
Желтая карточка
А. Гомес
24'
Желтая карточка
Й. Иличич
ГОЛ! 1:0!
И. Мбайе
Пас отдал
Ф. Сантандер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-3-2
1
Скорупски
33
Калабрези
22
Хеландер
21
Гонсалес
15
Мбайе
5
Пульгар
32
Сванберг
21
Джемаили
7
Крейчи
8
Паласио
9
Сантандер
3-3-1-3
1
Бериша
23
Манчини
19
Паломино
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
99
Барроу
10
Гомес
72
Иличич
21
Джемаили
15
Поли
15
Поли
21
Джемаили
7
Крейчи
7
Орсолини
7
Орсолини
7
Крейчи
32
Сванберг
21
Дестро
21
Дестро
32
Сванберг
72
Иличич
8
Пашалич
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
24
Ригони
24
Ригони
10
Гомес
99
Барроу
91
Сапата
91
Сапата
99
Барроу
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Аталанта
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+