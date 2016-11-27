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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 27 ноября 2016
Болонья
27.11.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
15'
А. Масиелло
68'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
90'
+1
Замена
А. Пешич
️️️️
А. Петанья
Желтая карточка
В. Торосидис
89'
86'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Р. Гальярдини
Замена
А. Мунье
️️️️
Л. Крейчи
83'
Желтая карточка
А. Масина
82'
82'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Д. Майетта
74'
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Ф. Вивиани
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
Я. Куртич
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
Ф. Вивиани
61'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Риццо
45'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
36'
32'
Желтая карточка
Ф. Кессье
20'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Масиелло
Пас отдал
А. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
43
Федерико Вивиани
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Сафир Таидер
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Лука Риццо
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-2-4-3
83
Миранте
35
Торосидис
22
Майетта
5
Гастальделло
25
Масина
2
О'Доннелл
11
Джонс
43
Вивиани
21
Джемаили
8
Таидер
7
Крейчи
21
Дестро
14
Риццо
4-3-1-2
57
Спортиелло
23
Кальдара
5
Масиелло
87
Жуканович
37
Спинаццола
13
Конти
21
Гальярдини
19
Кессье
27
Куртич
37
Петанья
10
Гомес
7
Крейчи
40
Мунье
40
Мунье
7
Крейчи
14
Риццо
10
Флоккари
10
Флоккари
14
Риццо
43
Вивиани
30
Оквонкво
30
Оквонкво
43
Вивиани
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
21
Гальярдини
8
Фройлер
8
Фройлер
21
Гальярдини
37
Петанья
8
Пешич
8
Пешич
37
Петанья
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Аталанта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Ренато ДальАра
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