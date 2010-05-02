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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 02 мая 2010
Аталанта
02.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
23'
Т. Гуаренте
82'
Ф. Пелузо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Желтая карточка
Д. Беллини
Замена
Э. Чевантон
️️️️
А. Феррейра-Пинто
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Пелузо
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Раджи
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Д. Портанова
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Ф. Казарини
️️️️
М. Мутарелли
Вторая желтая
М. Пеллегрино
Желтая карточка
М. Пеллегрино
ГОЛ! 1:0!
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Д. Капелли
19'
15'
Желтая карточка
Д. Портанова
11'
Желтая карточка
М. Мутарелли
Желтая карточка
С. Тирибокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Иван Радованович
ОП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
4
Стивен Аппиа
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
25
Капелли
13
Пелузо
3
Пеллегрино
17
Гуаренте
19
Падоин
33
Феррейра-Пинто
0
Аморузо
90
Тирибокки
4-3-1-2
2
Вивиано
90
Портанова
3
Бритос
18
Морас
24
Раджи
24
Буске
11
Гуана
32
Модесто
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
17
Салайета
90
Тирибокки
16
Радованович
16
Радованович
90
Тирибокки
27
Дони
27
Дони
33
Феррейра-Пинто
23
Чевантон
23
Чевантон
33
Феррейра-Пинто
20
Мутарелли
5
Казарини
5
Казарини
20
Мутарелли
90
Портанова
10
Адаилтон
10
Адаилтон
90
Портанова
24
Раджи
77
Хименес
77
Хименес
24
Раджи
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Диего Де Ашентис
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Диего Де Ашентис
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Аталанта - Болонья
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Атлети Адзурри
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