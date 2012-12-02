Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Аталанта
Болонья - Аталанта: обзор матча 02 декабря 2012
Болонья
02.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
16'
А. Диаманти
70'
М. Габбиадини
50'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Аталанта
Замена
К. Паскуато
️️️️
М. Габбиадини
85'
Желтая карточка
М. Габбиадини
79'
79'
Замена
Ф. Парра
️️️️
Д. Бонавентура
76'
Желтая карточка
Л. Чигарини
73'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
73'
Замена
И. Радованович
️️️️
К. Кармона
ГОЛ! 2:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
М. Аберо
70'
65'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
Замена
М. Аберо
️️️️
Т. Гуаренте
63'
54'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Замена
Р. Крхин
️️️️
Ф. Соренсен
53'
50'
ГОЛ! 1:1!
Х. Денис
Пас отдал
Л. Чигарини
27'
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
Ф. Соренсен
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Диаманти
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
4-3-1-2
30
Альярди
15
Антонссон
3
Черубин
4
Соренсен
16
Мотта
8
Таидер
15
Перес
17
Гуаренте
23
Диаманти
11
Габбиадини
19
Джилардино
4-5-1
47
Консильи
77
Раймонди
2
Стендардо
13
Пелузо
17
Манфредини
18
Скелотто
14
Кармона
10
Моралес
8
Чигарини
7
Бонавентура
19
Денис
17
Гуаренте
20
Аберо
20
Аберо
17
Гуаренте
4
Соренсен
21
Крхин
21
Крхин
4
Соренсен
11
Габбиадини
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Габбиадини
14
Кармона
16
Радованович
16
Радованович
14
Кармона
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
7
Бонавентура
23
Парра
23
Парра
7
Бонавентура
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Болонья - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+