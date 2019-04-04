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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 04 апреля 2019
Аталанта
04.04.2019, четверг, 22:00
Италия. Серия А, 30 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
3'
Й. Иличич
5'
Й. Иличич
9'
Х. Хатебур
15'
Д. Сапата
54'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Желтая карточка
Х. Хатебур
87'
86'
Желтая карточка
А. Калабрези
Желтая карточка
Д. Сапата
60'
54'
ГОЛ! 4:1!
Р. Орсолини
51'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
ГОЛ! 4:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Фройлер
15'
ГОЛ! 3:0!
Х. Хатебур
Пас отдал
Й. Иличич
9'
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
М. де Рон
5'
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Д. Манчини
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Лянко
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
23
Манчини
5
Масиелло
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
19
Паломино
8
Фройлер
91
Сапата
72
Иличич
10
Гомес
3-1-3-1-2
1
Скорупски
13
Лянко
33
Калабрези
21
Гонсалес
5
Пульгар
6
Надь
30
Донса
7
Крейчи
11
Сансоне
7
Орсолини
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Аталанта - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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