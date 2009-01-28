Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Болонья
Аталанта - Болонья: обзор матча 28 января 2009
Аталанта
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
80'
С. Вольпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Болонья
Замена
Ф. Казарини
️️️️
С. Вольпи
Замена
К. Аморозо
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ! 0:1!
С. Вольпи
Желтая карточка
Д. Капелли
Желтая карточка
К. Дони
Замена
Д. Капелли
️️️️
Л. Таламонти
Желтая карточка
К. Терци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
0
Кристиан Вьери
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Марко Берначчи
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
4-2-2
40
Коппола
6
Беллини
17
Манфредини
0
Таламонти
13
Гарич
8
Чигарини
17
Гуаренте
27
Дони
10
Флоккари
4-3-2
40
Яннарилли
0
Родригес
19
Терци
18
Морас
0
Ланна
80
Валиани
80
Мингаццини
0
Вольпи
10
Освальдо
9
Ди Вайо
0
Вьери
0
Вьери
0
Таламонти
25
Капелли
25
Капелли
0
Таламонти
7
Черчи
7
Черчи
0
Вольпи
5
Казарини
5
Казарини
0
Вольпи
80
Валиани
0
Аморозо
0
Аморозо
80
Валиани
Остались в запасе
Аталанта
Болонья
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
0
Марко Берначчи
ЦФ
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
Остались в запасе
0
Марко Берначчи
ЦФ
6
Диего Коэльо
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Аталанта - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Болонья
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+