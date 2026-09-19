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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
Кертис Джонс
Статистика
€ 35 млн
Кертис Джонс - статистика
Интер
30 января 2001 (25), Ливерпуль
#21 | Полузащитник
185 см
Англия
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 54'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
62' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
65' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
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Лига чемпионов 2020/2021
Суперкубок Англии 2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 54'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
62' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
65' - 90'
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