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    • Известны 3 из 7 игроков, которых уберут из заявки сборной Англии на Евро-2024

    Известны 3 из 7 игроков, которых уберут из заявки сборной Англии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом начинает отсеивать футболистов из расширенного состава перед стартом чемпионата Европы.

    В предварительную заявку попали 33 игрока, то есть как минимум 7 из них уберут из списка.

    Трое отсеянных уже известны – это полузащитники Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») и Кертис Джонс («Ливерпуль»), а также защитник Джарел Куанса («Ливерпуль»).

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.

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    Источник: ESPN

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