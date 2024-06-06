Известны 3 из 7 игроков, которых уберут из заявки сборной Англии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом начинает отсеивать футболистов из расширенного состава перед стартом чемпионата Европы.
В предварительную заявку попали 33 игрока, то есть как минимум 7 из них уберут из списка.
Трое отсеянных уже известны – это полузащитники Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») и Кертис Джонс («Ливерпуль»), а также защитник Джарел Куанса («Ливерпуль»).
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Англия сыграет в группе С с Данией, Сербией и Словенией.