Известны 3 из 7 игроков, которых уберут из заявки сборной Англии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом начинает отсеивать футболистов из расширенного состава перед стартом чемпионата Европы.

В предварительную заявку попали 33 игрока, то есть как минимум 7 из них уберут из списка.

Трое отсеянных уже известны – это полузащитники Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм») и Кертис Джонс («Ливерпуль»), а также защитник Джарел Куанса («Ливерпуль»).