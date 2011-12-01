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    Сафонов – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В нее включен вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший за матч с «Ренном» (1:0) оценку 8,3.

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Норди Мукиэле («РБ Лейпциг»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Александр Шольц («Мидтьюлланд»), Жорди Альба («Барселона»);

    Полузащитники: Федерико Кьеза («Ювентус»), Ирфан Кахведжи («Истанбул»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»);

    Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии6
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      Рейтинг: +16208

      slavutiq70 43 минуты назад

      Чем полезны все эти списки,можно просто засветиться и пригласят,,,,так что выкладываться надо в каждой игре не зависимо есть шансы или нет шансов у команды,,,

      3
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      Рейтинг: +33

      Himik356 47 минут назад

      Мне моментами нравится футбол Краснадара (пресинг, быстрые выходы из обороны, и игра в одно касанее..... даже глаза радуются)
      Напоменает Арсенал 2004 (Ух это была вышка:
      Т.Анри;Денчик.Беркамп;
      Р.Пирез;П.Виера;Й.Леман;
      Ф.Юнберг;Э.Коул;ну и конечно СОЛ КЭМПБЕЛ- Цементный стержень блогадаря ему Конониры тогда не проировали )
      Жаль что Быки так игарют только вспышками...(
      Шалимов знаеь как играть тоько не может мотивировать (
      Плохо когда нет важака...
      Прим:Клоп,Флик,Гасперини а из давнего Каррера ,Гус.

      2
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      Рейтинг: +2462

      Из Твери Леха 52 минуты назад

      А в сборную все равно возьмут Сослана.

      2
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      Рейтинг: +1407

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Второй раз в этом розыгрыше!!! Не так часто наши туда попадают!

      4
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      Рейтинг: +77

      Бичман59rus 1 час назад

      В одной игре не наложал и уже хэрой ?

      1
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      Рейтинг: +1339

      geroin161 > Бичман59rus 38 минут назад

      Как и весь краснодар. Просрали всё что можно, чудом сохранили игру с Ренном (хотя могли пропустить штуки 4) и всё, теперь это Народная команда.
      Тьфу, бл...ть стыдоба это а не Краснодар, так же как и все наши клубы в этом розыгрыше ЛЧ и ЛЕ

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