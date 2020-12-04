Сафонов – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В нее включен вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший за матч с «Ренном» (1:0) оценку 8,3.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Норди Мукиэле («РБ Лейпциг»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Александр Шольц («Мидтьюлланд»), Жорди Альба («Барселона»);

Полузащитники: Федерико Кьеза («Ювентус»), Ирфан Кахведжи («Истанбул»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»);

Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).