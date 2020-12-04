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Сафонов – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

4 декабря 2020, 16:01
18

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В нее включен вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, получивший за матч с «Ренном» (1:0) оценку 8,3.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Норди Мукиэле («РБ Лейпциг»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Александр Шольц («Мидтьюлланд»), Жорди Альба («Барселона»);

Полузащитники: Федерико Кьеза («Ювентус»), Ирфан Кахведжи («Истанбул»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»);

Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

Источник: WhoScored
Лига чемпионов Краснодар РБ Лейпциг Аталанта Мидтьюлланд Барселона Ювентус Истанбул Башакшехир Ливерпуль ПСЖ Челси Альба Жорди Жиру Оливье Неймар Шольц Александр Поульсен Юссуф Сафонов Матвей Кахведжи Ирфан Кьеза Федерико Мукиэле Норди Ромеро Кристиан Джонс Кертис
Комментарии (18)
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Бичман59rus
1607087840
В одной игре не наложал и уже хэрой ?
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Retiremen_VMF
1607089027
Второй раз в этом розыгрыше!!! Не так часто наши туда попадают!
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Из Твери Леха
1607090047
А в сборную все равно возьмут Сослана.
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Himik356
1607090335
Мне моментами нравится футбол Краснадара (пресинг, быстрые выходы из обороны, и игра в одно касанее..... даже глаза радуются) Напоменает Арсенал 2004 (Ух это была вышка: Т.Анри;Денчик.Беркамп; Р.Пирез;П.Виера;Й.Леман; Ф.Юнберг;Э.Коул;ну и конечно СОЛ КЭМПБЕЛ- Цементный стержень блогадаря ему Конониры тогда не проировали ) Жаль что Быки так игарют только вспышками...( Шалимов знаеь как играть тоько не может мотивировать ( Плохо когда нет важака... Прим:Клоп,Флик,Гасперини а из давнего Каррера ,Гус.
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slavа0508
1607090603
Чем полезны все эти списки,можно просто засветиться и пригласят,,,,так что выкладываться надо в каждой игре не зависимо есть шансы или нет шансов у команды,,,
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Hektor 84
1607099597
Зато в сборной натурализованный бразилец, зять и клиенты друзей агентов. И все дырявые и криворукие.
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portero
1607166792
ну Сафонище молодца!!! теперь еще бы в РПЛ подняться повыше, а главное игра команды оставляет желать лучшего
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zigbert
1607282750
Молодец! Красиво вписался.
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paracetamol
1607355976
Не перехвалите юнца, он уже пачками по 3 пропускал.
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