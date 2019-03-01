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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 01 марта 2019
Кальяри
01.03.2019, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Интер
31'
Л. Чеппителли
43'
Л. Паволетти
38'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Желтая карточка
А. Краньо
90'
+5
Желтая карточка
Л. Паволетти
79'
Желтая карточка
П. Фараго
76'
71'
Желтая карточка
М. Брозович
66'
Желтая карточка
М. Весино
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Д. Срна
43'
38'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Наингголан
ГОЛ! 1:0!
Л. Чеппителли
Пас отдал
Л. Чигарини
31'
29'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Желтая карточка
Ж. Педро
20'
Желтая карточка
Л. Чигарини
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4-4-2
28
Краньо
33
Срна
4
Писакане
23
Чеппителли
3
Пеллегрини
17
Ионицэ
24
Фараго
23
Барелла
8
Чигарини
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
44
Наингголан
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
10
Мартинес
Остались в запасе
Кальяри
Интер
77
Кирил Десподов
ПВ
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кальяри - Интер
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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