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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 07 апреля 2012
Кальяри
07.04.2012, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Интер
5'
Д. Астори
61'
М. Пинилья
6'
Д. Милито
64'
Э. Камбьяссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Замена
Нене
️️️️
А. Коссу
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Станкович
Замена
Г. Перицо
️️️️
А. Экдаль
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Д. Форлан
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
ГОЛ! 2:2!
Э. Камбьяссо
Красная карточка
М. Пинилья
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ! 2:1!
М. Пинилья
Пас отдал
Д. Конти
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
М. Сарате
Желтая карточка
Д. Станкович
Желтая карточка
М. Пинилья
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Пас отдал
М. Сарате
ГОЛ! 1:0!
Д. Астори
Пас отдал
А. Коссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПП
22
Диего Милито
ЛФ
10
Диего Форлан
ЦФ
9
Мауро Сарате
РФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
7
Нене
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-4-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
13
Астори
24
Писано
8
Экдаль
7
Коссу
5
Конти
44
Наингголан
51
Пинилья
19
Рибейро
4-3-3
12
Кастеллацци
4
Дзанетти
6
Самуэль
13
Раноккия
26
Киву
13
Гуарин
5
Станкович
91
Камбьяссо
9
Сарате
10
Форлан
22
Милито
8
Экдаль
24
Перицо
24
Перицо
8
Экдаль
7
Коссу
7
Нене
7
Нене
7
Коссу
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
13
Гуарин
15
Поли
15
Поли
13
Гуарин
5
Станкович
10
Оби
10
Оби
5
Станкович
10
Форлан
11
Паццини
11
Паццини
10
Форлан
Остались в запасе
Кальяри
Интер
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Кальяри - Интер
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Нерео Рокко
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