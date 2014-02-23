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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 23 февраля 2014
Интер
23.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
52'
Роланду
40'
М. Пинилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
90'
+4
Желтая карточка
С. Ибарбо
87'
Желтая карточка
А. Экдаль
85'
Желтая карточка
М. Весино
Замена
Р. Ботта
️️️️
З. Кузманович
79'
78'
Замена
Г. Перицо
️️️️
А. Коссу
71'
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Альварес
66'
57'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
Адриан
ГОЛ! 1:1!
Роланду
Пас отдал
М. Икарди
52'
Замена
М. Икарди
️️️️
Д. Милито
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Пинилья
25'
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
Жуан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
6
Самуэль
6
Роланду
15
Жуан
13
Гуарин
11
Альварес
8
Кузманович
2
Жонатан
22
Милито
8
Паласио
3-4-1-2
1
Аврамов
13
Астори
13
Россеттини
22
Авелар
8
Экдаль
15
Весино
27
Дессена
37
Адриан
7
Коссу
51
Пинилья
8
Ибарбо
11
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Альварес
8
Кузманович
11
Ботта
11
Ботта
8
Кузманович
22
Милито
9
Икарди
9
Икарди
22
Милито
37
Адриан
26
Эрикссон
26
Эрикссон
37
Адриан
7
Коссу
24
Перицо
24
Перицо
7
Коссу
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
Остались в запасе
Интер
Кальяри
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Интер - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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