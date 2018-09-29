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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 29 сентября 2018
Интер
29.09.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
12'
Л. Мартинес
89'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
89'
Желтая карточка
Дальберт
86'
73'
Желтая карточка
Д. Дессена
56'
Желтая карточка
Ф. Писакане
49'
Желтая карточка
Ф. Брадарич
44'
Желтая карточка
М. Андреолли
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Дальберт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Кальяри
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-4-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
13
Миранда
6
де Врей
33
Д'Амброзио
44
Наингголан
6
Валеро
21
Гальярдини
87
Кандрева
21
Политано
10
Мартинес
3-5-2
28
Краньо
33
Срна
3
Андреолли
24
Клаван
26
Брадарич
17
Ионицэ
24
Фараго
27
Дессена
23
Барелла
25
Сау
30
Паволетти
Остались в запасе
Интер
Кальяри
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Интер - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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