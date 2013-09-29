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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 29 сентября 2013
Кальяри
29.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Интер
83'
Р. Наингголан
75'
М. Икарди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
90'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
89'
Замена
Д. Милито
️️️️
А. Раноккия
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
А. Ибраими
83'
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
Ю. Нагатомо
Замена
М. Сау
️️️️
М. Пинилья
74'
64'
Замена
Р. Паласио
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
А. Ибраими
️️️️
М. Кабрера
62'
Желтая карточка
Р. Наингголан
57'
46'
Замена
М. Икарди
️️️️
Р. Альварес
Желтая карточка
Л. Россеттини
37'
Желтая карточка
М. Пинилья
35'
32'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Д. Конти
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Интер
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Агацци
22
Авелар
13
Астори
13
Россеттини
24
Перицо
5
Конти
44
Наингголан
27
Дессена
16
Кабрера
51
Пинилья
8
Ибарбо
4-4-1-1
1
Ханданович
15
Жуан
13
Раноккия
6
Роланду
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
13
Гуарин
8
Ковачич
2
Перейра
11
Альварес
19
Бельфодиль
51
Пинилья
25
Сау
25
Сау
51
Пинилья
16
Кабрера
9
Ибраими
9
Ибраими
16
Кабрера
19
Бельфодиль
8
Паласио
8
Паласио
19
Бельфодиль
11
Альварес
9
Икарди
9
Икарди
11
Альварес
13
Раноккия
22
Милито
22
Милито
13
Раноккия
Остались в запасе
Кальяри
Интер
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
2
Уоллес
ЦЗ
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
78
Лука Маниеро
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кальяри - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Нерео Рокко
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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