Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 20 сентября 2009
Кальяри
20.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 2
Завершен
Интер
16'
Жеда (П)
52'
Д. Милито
56'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Коссу
+1
Замена
Нене
️️️️
А. Матри
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Бьондини
ГОЛ! 1:2!
Д. Милито
Желтая карточка
С. Это'О
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Сантон
Замена
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Д. Астори
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жеда
16'
15'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЛП
5
Даниэле Конти
ОП
7
Андреа Коссу
АП
27
Даниэле Дессена
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
6
Марцоратти
5
Конти
8
Бьондини
27
Дессена
7
Коссу
27
Жеда
21
Матри
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Кордоба
2
Лусио
26
Киву
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
5
Станкович
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
8
Бьондини
10
Лаццари
10
Лаццари
8
Бьондини
7
Коссу
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Коссу
21
Матри
7
Нене
7
Нене
21
Матри
18
Сантон
18
Сантон
Сантон
45
Балотелли
45
Балотелли
Сантон
Остались в запасе
Кальяри
Интер
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кальяри - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Кальяри
Интер
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+