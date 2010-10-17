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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 17 октября 2010
Кальяри
17.10.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Интер
39'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Замена
С. Мунтари
️️️️
У. Снейдер
Замена
А. Пинарди
️️️️
Р. Наингголан
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Ж. Оби
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Нене
Желтая карточка
А. Лаццари
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Бьондини
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
Нене
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
7
Нене
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
14
Джонатан Биабиани
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
5
Конти
44
Наингголан
8
Бьондини
7
Коссу
21
Матри
7
Нене
4-2-3-1
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
4
Дзанетти
5
Станкович
14
Биабиани
10
Снейдер
11
Коутиньо
9
Это'О
44
Наингголан
6
Пинарди
6
Пинарди
44
Наингголан
8
Бьондини
10
Лаццари
10
Лаццари
8
Бьондини
7
Нене
99
Аквафреска
99
Аквафреска
7
Нене
14
Биабиани
8
Мотта
8
Мотта
14
Биабиани
10
Снейдер
4
Мунтари
4
Мунтари
10
Снейдер
11
Коутиньо
10
Оби
10
Оби
11
Коутиньо
Остались в запасе
Кальяри
Интер
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кальяри - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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