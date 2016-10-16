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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 16 октября 2016
Интер
16.10.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
56'
Ж. Мариу
71'
Ф. Мельчорри
85'
С. Ханданович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
86'
Желтая карточка
Н. Барелла
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Ханданович
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Ансальди
80'
78'
Желтая карточка
П. Тахцидис
77'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мельчорри
69'
Замена
М. Исла
️️️️
Д. Мунари
61'
Желтая карточка
Д. Мунари
60'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Сау
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Э. Банега
60'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мариу
56'
42'
Желтая карточка
М. Сау
Желтая карточка
Ж. Мариу
27'
Пенальти не реализован!
М. Икарди
26'
25'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Жоау Мариу
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
11
Джанни Мунари
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
14
Ансальди
24
Мурильо
13
Миранда
18
Сантон
17
Медель
87
Кандрева
11
Банега
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
4-3-1-2
30
Сторари
22
Алвеш
23
Чеппителли
4
Писакане
29
Мурру
11
Мунари
77
Тахцидис
19
Падоин
8
Ди Дженнаро
11
Мельчорри
25
Сау
11
Банега
27
Ньюкури
27
Ньюкури
11
Банега
87
Кандрева
23
Эдер
23
Эдер
87
Кандрева
14
Ансальди
9
Йоветич
9
Йоветич
14
Ансальди
11
Мунари
22
Исла
22
Исла
11
Мунари
8
Ди Дженнаро
23
Барелла
23
Барелла
8
Ди Дженнаро
25
Сау
22
Боррьелло
22
Боррьелло
25
Сау
Остались в запасе
Интер
Кальяри
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Интер - Кальяри
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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