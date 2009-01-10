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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 10 января 2009
Интер
10.01.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
76'
З. Ибрагимович
64'
Р. Аквафреска
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Фини
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Киву
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Самуэль
Замена
А. Мансини
️️️️
Л. Фигу
ГОЛ! 0:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
М. Фини
Замена
Р. Куарежма
️️️️
И. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
26
Кристиан Киву
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
7
Луиш Фигу
АП
4
Салли Мунтари
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
2
Даниэле Мальочетти
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
17
Максвелл
2
Кордоба
6
Самуэль
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
26
Киву
4
Мунтари
7
Фигу
74
Крус
11
Ибрагимович
4-1-1-2
22
Маркетти
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
0
Фини
7
Коссу
27
Жеда
99
Аквафреска
7
Фигу
11
Мансини
11
Мансини
7
Фигу
6
Самуэль
9
Креспо
9
Креспо
6
Самуэль
2
Кордоба
7
Куарежма
7
Куарежма
2
Кордоба
18
Парола
18
Парола
0
Фини
10
Лаццари
10
Лаццари
0
Фини
99
Аквафреска
21
Матри
21
Матри
99
Аквафреска
Остались в запасе
Интер
Кальяри
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
2
Даниэле Мальочетти
ЦЗ
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
2
Даниэле Мальочетти
ЦЗ
21
Кристиано Лупателли
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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