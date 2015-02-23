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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 23 февраля 2015
Кальяри
23.02.2015, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Интер
74'
Х. Пабло Каррисо (АГ)
47'
М. Ковачич
68'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
90'
+3
Замена
З. Кузманович
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Д. Авелар
90'
+1
Желтая карточка
Д. Чоп
90'
89'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
83'
Замена
Эрнанес
️️️️
М. Брозович
81'
Замена
Додо
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Х. Пабло Каррисо
74'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
Л. Крисетиг
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Икарди
Пас отдал
Г. Медель
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Коссу
67'
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Чоп
56'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Ковачич
13'
Желтая карточка
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
2-4-1-3
23
Бркич
22
Авелар
13
Россеттини
27
Дессена
5
Конти
30
Донса
12
Крисетиг
7
Коссу
9
Чоп
40
М'Поку
18
Капелло
4-2-2-1-1
22
Каррисо
18
Сантон
15
Видич
14
Кампаньяро
15
Жуан
77
Брозович
17
Медель
8
Ковачич
13
Гуарин
10
Подольски
9
Икарди
12
Крисетиг
23
Чеппителли
23
Чеппителли
12
Крисетиг
7
Коссу
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
7
Коссу
9
Чоп
9
Лонго
9
Лонго
9
Чоп
10
Подольски
16
Додо
16
Додо
10
Подольски
8
Ковачич
8
Кузманович
8
Кузманович
8
Ковачич
77
Брозович
10
Эрнанес
10
Эрнанес
77
Брозович
Остались в запасе
Кальяри
Интер
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Кальяри - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Сант-Элия
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