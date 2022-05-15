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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 15 мая 2022
Кальяри
15.05.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 3
Завершен
Интер
53'
Х. Ликояннис
25'
М. Дармиан
51'
Л. Мартинес
84'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Интер
87'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
Г. Перейро
️️️️
Дальберт
86'
86'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
84'
ГОЛ! 1:3!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Гальярдини
Замена
А. Карбони
️️️️
Д. Альтаре
79'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Р. Марин
79'
70'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
70'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
58'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
58'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Паволетти
56'
Замена
Н. Нандес
️️️️
М. Рог
56'
ГОЛ! 1:2!
Х. Ликояннис
Пас отдал
М. Рог
53'
51'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
37'
Желтая карточка
М. Дармиан
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Дармиан
Пас отдал
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
29
Дальберт
23
Чеппителли
15
Альтаре
22
Ликояннис
16
Белланова
18
Марин
33
Грасси
26
Рог
9
Жоао Педро
30
Паволетти
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
37
Шкриньяр
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
15
Альтаре
44
Карбони
44
Карбони
15
Альтаре
18
Марин
33
Базелли
33
Базелли
18
Марин
26
Рог
8
Нандес
8
Нандес
26
Рог
29
Дальберт
26
Перейро
26
Перейро
29
Дальберт
30
Паволетти
17
Кейта
17
Кейта
30
Паволетти
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Кальяри
Интер
18
Симоне Арести
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кальяри - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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