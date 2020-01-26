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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 26 января 2020
Интер
26.01.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
29'
Л. Мартинес
78'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
Красная карточка
Л. Мартинес
90'
+4
Желтая карточка
Л. Мартинес
90'
+4
Желтая карточка
С. де Врей
83'
78'
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Ж. Педро
Желтая карточка
Н. Барелла
61'
Желтая карточка
Р. Лукаку
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Э. Янг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
3-2-3-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
15
Янг
3
Бираги
8
Сенси
23
Барелла
6
Валеро
9
Лукаку
10
Мартинес
3-1-4-2
28
Краньо
6
Валюкевич
24
Клаван
3
Пеллегрини
28
Олива
24
Фараго
8
Нандес
17
Ионицэ
44
Наингголан
9
Жоао Педро
18
Симеоне
Остались в запасе
Интер
Кальяри
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
77
Рафаэль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Интер - Кальяри
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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