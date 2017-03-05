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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 05 марта 2017
Кальяри
05.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 5
Завершен
Интер
42'
М. Боррьелло
34'
И. Перишич
39'
Э. Банега
47'
И. Перишич
67'
М. Икарди (П)
88'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
88'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Ансальди
88'
ГОЛ! 1:5!
Р. Гальярдини
Замена
Д. Дессена
️️️️
Н. Барелла
78'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Боррьелло
78'
76'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Э. Банега
73'
Замена
Эдер
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
А. Ионицэ
72'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Икарди
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Ди Дженнаро
62'
Желтая карточка
Н. Барелла
55'
47'
ГОЛ! 1:3!
И. Перишич
ГОЛ! 1:2!
М. Боррьелло
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
Э. Банега
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Габриэл
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Роберто Гальярдини
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-1-2
22
Габриэл
22
Алвеш
4
Писакане
19
Капуано
22
Исла
19
Падоин
17
Ионицэ
23
Барелла
8
Ди Дженнаро
9
Жоао Педро
22
Боррьелло
3-1-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Ансальди
17
Медель
21
Гальярдини
87
Кандрева
11
Банега
19
Кондогбиа
5
Перишич
9
Икарди
23
Барелла
27
Дессена
27
Дессена
23
Барелла
22
Боррьелло
8
Ибарбо
8
Ибарбо
22
Боррьелло
8
Ди Дженнаро
25
Сау
25
Сау
8
Ди Дженнаро
14
Ансальди
5
Нагатомо
5
Нагатомо
14
Ансальди
11
Банега
23
Мариу
23
Мариу
11
Банега
5
Перишич
23
Эдер
23
Эдер
5
Перишич
Остались в запасе
Кальяри
Интер
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кальяри - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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