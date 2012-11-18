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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 18 ноября 2012
Интер
18.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
10'
Р. Паласио
82'
Д. Астори (АГ)
43'
М. Сау
66'
М. Сау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Кассано
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Астори
82'
74'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
73'
Желтая карточка
Д. Конти
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Жуан
73'
68'
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Коссу
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Сау
61'
Желтая карточка
А. Экдаль
51'
Желтая карточка
Д. Астори
50'
Желтая карточка
Р. Наингголан
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Пас отдал
А. Коссу
Желтая карточка
В. Гаргано
41'
40'
Желтая карточка
М. Сау
37'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Нене
36'
Травма
Нене
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Кассано
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
99
Антонио Кассано
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
8
Родриго Паласио
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Альбин Экдаль
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-3-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
6
Самуэль
13
Раноккия
15
Жуан
91
Камбьяссо
5
Гаргано
4
Дзанетти
99
Кассано
8
Паласио
22
Милито
4-1-2-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
13
Россеттини
22
Авелар
5
Конти
8
Экдаль
44
Наингголан
7
Коссу
7
Нене
25
Сау
15
Жуан
11
Коутиньо
11
Коутиньо
15
Жуан
99
Кассано
11
Альварес
11
Альварес
99
Кассано
7
Коссу
27
Дессена
27
Дессена
7
Коссу
7
Нене
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Нене
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
Остались в запасе
Интер
Кальяри
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Интер - Кальяри
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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