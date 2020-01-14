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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 14 января 2020
Интер
14.01.2020, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Кальяри
1'
Р. Лукаку
22'
Б. Валеро
49'
Р. Лукаку
81'
А. Раноккия
73'
К. Олива
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Кальяри
Желтая карточка
С. Сенси
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
А. Раноккия
Пас отдал
К. Бираги
81'
73'
ГОЛ! 3:1!
К. Олива
Пас отдал
А. Черри
Желтая карточка
Д. Годин
65'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Н. Барелла
49'
46'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Пас отдал
Н. Барелла
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
13
Раноккия
37
Шкриньяр
32
Димарко
2
Годин
77
Брозович
19
Лазаро
23
Барелла
6
Валеро
9
Лукаку
4
Санчес
2-1-5-1
1
Ольсен
4
Писакане
22
Ликояннис
28
Олива
44
Наингголан
8
Нандес
24
Фараго
19
Кастро
17
Ионицэ
9
Черри
Остались в запасе
Интер
Кальяри
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Интер - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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