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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 07 февраля 2010
Интер
07.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
6'
Г. Пандев
21'
В. Самуэль
48'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Жеда
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Милито
Замена
М. Марига
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
С. Мунтари
️️️️
С. Это'О
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
Замена
С. Бароне
️️️️
Д. Бьондини
ГОЛ! 3:0!
Д. Милито
Пас отдал
Г. Пандев
ГОЛ! 2:0!
В. Самуэль
Пас отдал
Майкон
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Диего Милито
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
21
Горан Пандев
РФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЛП
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
27
Жеда
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Кальяри
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-3
20
Сезар
13
Майкон
2
Кордоба
6
Самуэль
18
Сантон
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
8
Мотта
22
Милито
9
Это'О
21
Пандев
4-1-2-1-2
22
Агацци
27
Дессена
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
5
Конти
8
Бьондини
10
Лаццари
27
Жеда
7
Нене
21
Матри
9
Это'О
4
Мунтари
4
Мунтари
9
Это'О
8
Мотта
31
Марига
31
Марига
8
Мотта
22
Милито
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Милито
27
Жеда
44
Наингголан
44
Наингголан
27
Жеда
8
Бьондини
6
Бароне
6
Бароне
8
Бьондини
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
Остались в запасе
Интер
Кальяри
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Андреа Парола
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Кальяри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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