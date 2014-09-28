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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 28 сентября 2014
Интер
28.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 4
Завершен
Кальяри
16'
П. Освальдо
9'
М. Сау
28'
А. Экдаль
33'
А. Экдаль
43'
А. Экдаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
89'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Дессена
81'
Желтая карточка
А. Бальзано
Желтая карточка
Ф. Гуарин
81'
72'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Сау
Замена
М. Икарди
️️️️
Р. Паласио
69'
68'
Замена
Д. Фариас
️️️️
С. Ибарбо
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Додо
46'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Г. Медель
46'
45'
Желтая карточка
М. Сау
45'
Желтая карточка
Л. Россеттини
43'
ГОЛ! 1:4!
А. Экдаль
42'
Пенальти не реализован!
А. Коссу
33'
ГОЛ! 1:3!
А. Экдаль
Пас отдал
С. Ибарбо
28'
ГОЛ! 1:2!
А. Экдаль
Вторая желтая
Ю. Нагатомо
25'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
23'
ГОЛ! 1:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Р. Паласио
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Сау
Пас отдал
А. Коссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
(К)
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ОП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ПЗ
7
Андреа Коссу
(К)
ЛП
8
Альбин Экдаль
ОП
27
Даниэле Дессена
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Маттео Коломби
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
3
Андреолли
15
Видич
15
Жуан
5
Нагатомо
8
Ковачич
17
Медель
16
Додо
10
Эрнанес
10
Освальдо
8
Паласио
4-2-3-1
22
Краньо
14
Бальзано
13
Россеттини
23
Чеппителли
22
Авелар
8
Экдаль
27
Дессена
8
Ибарбо
12
Крисетиг
7
Коссу
25
Сау
16
Додо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
16
Додо
17
Медель
13
Гуарин
13
Гуарин
17
Медель
8
Паласио
9
Икарди
9
Икарди
8
Паласио
8
Ибарбо
17
Фариас
17
Фариас
8
Ибарбо
25
Сау
9
Лонго
9
Лонго
25
Сау
27
Дессена
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
27
Дессена
Остались в запасе
Интер
Кальяри
47
Маттео Коломби
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
13
Кайо Рангель
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
47
Маттео Коломби
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
13
Кайо Рангель
ЦФ
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Интер - Кальяри
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"HD Cпорт" 16:55 (прямая)
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