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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 12 декабря 2021
Интер
12.12.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 0
Завершен
Кальяри
29'
Л. Мартинес
50'
А. Санчес
66'
Х. Чалханоглу
68'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
82'
Замена
К. Олива
️️️️
А. Дейола
82'
Замена
А. Оберт
️️️️
А. Карбони
76'
Желтая карточка
А. Дейола
Замена
С. Сенси
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Брозович
72'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Дюмфрис
72'
70'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
М. Касерес
70'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
ГОЛ! 4:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
68'
ГОЛ! 3:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
А. Санчес
66'
59'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Грасси
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Н. Барелла
50'
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
44'
43'
Желтая карточка
А. Краньо
Желтая карточка
Л. Мартинес
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
5
Перишич
4
Санчес
10
Мартинес
3-2-3-2
28
Краньо
4
Касерес
2
Годин
44
Карбони
16
Белланова
29
Дальберт
14
Дейола
18
Марин
33
Грасси
9
Жоао Педро
17
Кейта
24
Дюмфрис
32
Димарко
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Сенси
8
Сенси
20
Чалханоглу
77
Брозович
23
Видаль
23
Видаль
77
Брозович
33
Грасси
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Грасси
44
Карбони
33
Оберт
33
Оберт
44
Карбони
4
Касерес
4
Цаппа
4
Цаппа
4
Касерес
14
Дейола
28
Олива
28
Олива
14
Дейола
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
Остались в запасе
Интер
Кальяри
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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