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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 14 апреля 2013
Кальяри
14.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Интер
63'
М. Пинилья (П)
76'
М. Пинилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Экдаль
86'
Желтая карточка
М. Пинилья
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Пинилья
Пас отдал
М. Кабрера
76'
75'
Замена
В. Самуэль
️️️️
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
Н. Мурру
72'
67'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Э. Камбьяссо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пинилья
63'
62'
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
М. Пинилья
️️️️
Д. Дессена
57'
53'
Замена
З. Кузманович
️️️️
В. Гаргано
45'
+1
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Д. Конти
32'
8'
Желтая карточка
Жуан
Замена
М. Кабрера
️️️️
А. Коссу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Даниэле Конти
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Вальтер Гаргано
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
23
Николо Беллони
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
2
Жонатан
ПП
32
Франческо Форте
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Агацци
29
Мурру
13
Астори
13
Россеттини
24
Перицо
5
Конти
27
Дессена
8
Экдаль
7
Коссу
19
Рибейро
8
Ибарбо
4-2-3-1
1
Ханданович
4
Дзанетти
15
Жуан
26
Сильвестре
2
Перейра
91
Камбьяссо
5
Гаргано
11
Альварес
13
Гуарин
8
Ковачич
18
Рокки
8
Экдаль
5
Казарини
5
Казарини
8
Экдаль
7
Коссу
16
Кабрера
16
Кабрера
7
Коссу
27
Дессена
51
Пинилья
51
Пинилья
27
Дессена
91
Камбьяссо
5
Нагатомо
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
Нагатомо
6
Самуэль
6
Самуэль
Нагатомо
5
Гаргано
8
Кузманович
8
Кузманович
5
Гаргано
Остались в запасе
Кальяри
Интер
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
23
Николо Беллони
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
23
Николо Беллони
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Кальяри - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Нерео Рокко
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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