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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 19 февраля 2011
Интер
19.02.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
7'
М. Канини (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
Желтая карточка
Майкон
+4
Желтая карточка
М. Марига
Замена
М. Марига
️️️️
Х. Харджа
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Т. Мотта
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Коссу
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Д. Станкович
️️️️
С. Это'О
Травма
А. Раноккия
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Канини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
21
Горан Пандев
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
(К)
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Кордоба
13
Раноккия
13
Майкон
4
Дзанетти
8
Мотта
13
Харджа
21
Пандев
11
Паццини
9
Это'О
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
8
Бьондини
5
Конти
10
Лаццари
7
Коссу
99
Аквафреска
7
Нене
9
Это'О
5
Станкович
5
Станкович
9
Это'О
8
Мотта
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
8
Мотта
13
Харджа
31
Марига
31
Марига
13
Харджа
7
Коссу
44
Наингголан
44
Наингголан
7
Коссу
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
Остались в запасе
Интер
Кальяри
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Интер - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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