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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 24 мая 2009
Кальяри
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Интер
34'
А. Коссу
71'
Р. Аквафреска
8'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Замена
Д. Астори
️️️️
Д. Лопес
Замена
Ф. Больцони
️️️️
К. Киву
Желтая карточка
К. Киву
ГОЛ! 2:1!
Р. Аквафреска
Замена
А. Мансини
️️️️
Л. Хименес
Замена
А. Лаццари
️️️️
М. Фини
Замена
М. Балотелли
️️️️
Х. Рикардо Крус
Замена
️️️️
А. Парола
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ! 1:1!
А. Коссу
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
0
Микеле Фини
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
2
Канини
6
Лопес
24
Писано
18
Парола
0
Фини
7
Коссу
27
Жеда
99
Аквафреска
4-3-3
0
Тольдо
18
Сантон
0
Матерацци
8
Бурдиссо
26
Киву
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
0
Виейра
74
Крус
84
Хименес
11
Ибрагимович
6
Лопес
13
Астори
13
Астори
6
Лопес
0
Фини
10
Лаццари
10
Лаццари
0
Фини
84
Хименес
11
Мансини
11
Мансини
84
Хименес
26
Киву
19
Больцони
19
Больцони
26
Киву
74
Крус
45
Балотелли
45
Балотелли
74
Крус
Остались в запасе
Кальяри
Интер
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кальяри - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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