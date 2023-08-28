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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 28 августа 2023
Кальяри
28.08.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 2
Завершен
Интер
21'
Д. Дюмфрис
30'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Интер
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Г. Цаппа
85'
Замена
А. Дейола
️️️️
Сулемана
85'
82'
Замена
С. Сенси
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
З. Лувумбо
81'
81'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
77'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
71'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
71'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
71'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Дюмфрис
Замена
П. Ацци
️️️️
Я. Янкто
60'
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Г. Ористанио
47'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Л. Паволетти
35'
30'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Ф. Димарко
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
М. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Радунович
3
Ауджелло
13
Доссена
33
Оберт
4
Цаппа
20
Сулемана
21
Янкто
45
Макумбу
8
Нандес
11
Ористанио
30
Паволетти
4-4-2
1
Зоммер
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
21
Янкто
27
Ацци
27
Ацци
21
Янкто
11
Ористанио
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
11
Ористанио
20
Сулемана
14
Дейола
14
Дейола
20
Сулемана
4
Цаппа
14
Шомуродов
14
Шомуродов
4
Цаппа
30
Паволетти
11
Лувумбо
11
Лувумбо
30
Паволетти
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
8
Сенси
8
Сенси
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
7
Куадрадо
7
Куадрадо
24
Дюмфрис
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Остались в запасе
Кальяри
Интер
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кальяри - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
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