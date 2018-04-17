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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 17 апреля 2018
Интер
17.04.2018, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 0
Завершен
Кальяри
3'
Ж. Канселу
49'
М. Икарди
60'
М. Брозович
90'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
ГОЛ! 4:0!
И. Перишич
90'
Желтая карточка
М. Брозович
63'
ГОЛ! 3:0!
М. Брозович
Пас отдал
М. Икарди
60'
58'
Желтая карточка
Н. Джианнетти
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
Рафинья
49'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Канселу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Миранда
2
Канселу
77
Брозович
12
Рафинья
21
Гальярдини
14
Карамо
5
Перишич
9
Икарди
3-2-2
22
Краньо
25
Кастан
3
Андреолли
13
Мянго
17
Ионицэ
19
Падоин
25
Сау
10
Джианнетти
Остались в запасе
Интер
Кальяри
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Интер - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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