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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 13 декабря 2020
Кальяри
13.12.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 3
Завершен
Интер
42'
Р. Соттиль
77'
Н. Барелла
84'
Д. Д'Амброзио
90+4'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Р. Лукаку
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Карбони
89'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
Н. Барелла
83'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Хакими
77'
ГОЛ! 1:1!
Н. Барелла
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
75'
72'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Бастони
Желтая карточка
Л. Паволетти
71'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Р. Соттиль
68'
Замена
Р. Клаван
️️️️
П. Фараго
68'
58'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Дармиан
58'
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Эриксен
46'
Замена
А. Хакими
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 1:0!
Р. Соттиль
42'
16'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
П. Фараго
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-3-3
28
Краньо
22
Ликояннис
6
Валюкевич
44
Карбони
4
Цаппа
24
Фараго
26
Рог
18
Марин
30
Паволетти
23
Соттиль
9
Жоао Педро
4-1-1-2-2
1
Ханданович
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
23
Барелла
24
Эриксен
5
Перишич
4
Санчес
9
Лукаку
24
Фараго
24
Клаван
24
Клаван
24
Фараго
23
Соттиль
8
Нандес
8
Нандес
23
Соттиль
44
Карбони
18
Симеоне
18
Симеоне
44
Карбони
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
36
Дармиан
15
Янг
15
Янг
36
Дармиан
Хакими
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
Хакими
5
Перишич
2
Хакими
2
Хакими
5
Перишич
24
Эриксен
8
Сенси
8
Сенси
24
Эриксен
95
Бастони
10
Мартинес
10
Мартинес
95
Бастони
Остались в запасе
Кальяри
Интер
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Пинна
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кальяри - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
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