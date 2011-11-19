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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 19 ноября 2011
Интер
19.11.2011, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
55'
Т. Мотта
60'
Ф. Коутиньо
89'
Х. Ларривей
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
ГОЛ! 2:1!
Х. Ларривей
Пас отдал
Р. Наингголан
Замена
Д. Фараони
️️️️
Жонатан
Желтая карточка
Р. Альварес
Замена
Р. Сампайо
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Ж. Оби
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Р. Альварес
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Нене
ГОЛ! 1:0!
Т. Мотта
Пас отдал
Р. Альварес
Желтая карточка
Ф. Писано
Замена
Р. Альварес
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
Д. Конти
Травма
А. Раноккия
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Жонатан
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
24
Франческо Писано
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ПП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
35
Руи Сампайо
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
13
Раноккия
6
Самуэль
2
Жонатан
8
Мотта
91
Камбьяссо
5
Станкович
11
Коутиньо
11
Паццини
9
Сарате
4-4-2
22
Агацци
15
Ариаудо
33
Агостини
2
Канини
24
Писано
5
Конти
44
Наингголан
8
Экдаль
8
Бьондини
19
Рибейро
7
Нене
2
Жонатан
19
Фараони
19
Фараони
2
Жонатан
11
Коутиньо
10
Оби
10
Оби
11
Коутиньо
9
Сарате
11
Альварес
11
Альварес
9
Сарате
8
Бьондини
35
Сампайо
35
Сампайо
8
Бьондини
8
Экдаль
8
Ибарбо
8
Ибарбо
8
Экдаль
7
Нене
11
Ларривей
11
Ларривей
7
Нене
Остались в запасе
Интер
Кальяри
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
10
Пабло Кеппелини
АП
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
10
Пабло Кеппелини
АП
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:55 (прямая)
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