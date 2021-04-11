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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кальяри
Интер - Кальяри: обзор матча 11 апреля 2021
Интер
11.04.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
77'
М. Дармиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кальяри
90'
+3
Желтая карточка
Р. Наингголан
90'
+1
Замена
А. Черри
️️️️
Г. Цаппа
90'
+1
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. Паволетти
85'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Ругани
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Дармиан
84'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Сенси
81'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
К. Эриксен
81'
ГОЛ! 1:0!
М. Дармиан
Пас отдал
А. Хакими
77'
72'
Замена
К. Асамоа
️️️️
А. Дункан
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
70'
Замена
А. Хакими
️️️️
Э. Янг
70'
Желтая карточка
М. Брозович
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
36
Дармиан
8
Сенси
24
Эриксен
9
Лукаку
4
Санчес
4-4-2
25
Викарио
4
Цаппа
2
Годин
44
Карбони
24
Ругани
8
Нандес
18
Марин
32
Дункан
44
Наингголан
30
Паволетти
9
Жоао Педро
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
15
Янг
2
Хакими
2
Хакими
15
Янг
8
Сенси
15
Весино
15
Весино
8
Сенси
24
Эриксен
21
Гальярдини
21
Гальярдини
24
Эриксен
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
32
Дункан
27
Асамоа
27
Асамоа
32
Дункан
30
Паволетти
26
Перейро
26
Перейро
30
Паволетти
24
Ругани
18
Симеоне
18
Симеоне
24
Ругани
4
Цаппа
9
Черри
9
Черри
4
Цаппа
Остались в запасе
Интер
Кальяри
5
Иван Перишич
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Интер - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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