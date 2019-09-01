Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 01 сентября 2019
Кальяри
01.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 2
Завершен
Интер
50'
Ж. Педро
25'
Л. Мартинес
72'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Желтая карточка
Н. Нандес
88'
86'
Желтая карточка
А. Раноккия
Желтая карточка
А. Ионицэ
76'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Лукаку
Желтая карточка
Ф. Писакане
71'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
68'
Желтая карточка
Р. Наингголан
60'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Н. Нандес
50'
45'
Желтая карточка
К. Асамоа
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
С. Сенси
21'
Желтая карточка
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-4-2
1
Ольсен
4
Писакане
24
Клаван
23
Чеппителли
3
Пеллегрини
44
Наингголан
26
Рог
17
Ионицэ
8
Нандес
9
Жоао Педро
9
Черри
3-1-4-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
37
Шкриньяр
77
Брозович
87
Кандрева
8
Сенси
15
Весино
27
Асамоа
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Кальяри
Интер
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кальяри - Интер
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Кальяри
Интер
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+