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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Интер
Кальяри - Интер: обзор матча 25 ноября 2017
Кальяри
25.11.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 3
Завершен
Интер
71'
Л. Паволетти
29'
М. Икарди
55'
М. Брозович
83'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Интер
Желтая карточка
Н. Джианнетти
89'
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Икарди
81'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
ГОЛ! 1:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
П. Фараго
71'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
66'
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Брозович
Пас отдал
А. Кандрева
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
13'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
2-5-2
77
Рафаэль
3
Андреолли
23
Чеппителли
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
19
Падоин
24
Фараго
9
Жоао Педро
30
Паволетти
4-4-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Шкриньяр
18
Сантон
87
Кандрева
21
Гальярдини
15
Весино
6
Валеро
14
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Кальяри
Интер
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Кальяри - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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