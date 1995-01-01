- 26 февраля
- 17:11 «Интер» готов продать Брозовича. Им интересуются три топ-клуба
- 16:32 Серия А. «Интер» уступил «Болонье» (0:1) и прервал 6-матчевую беспроигрышную серию
- 13:32 Барелла из «Интера» может оказаться в «Ливерпуле». Он стоит 70 миллионов
- 23 февраля
- 09:50 Итальянские команды установили рекорд Лиги чемпионов
- 08:44 Лукаку побил рекорд Лиги чемпионов
- 07:56 Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов 2
- 01:07 Лига чемпионов. Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту» (1:0)
- 22 февраля
- 21:00 Где смотреть матч «Интер» – «Порту»: 1/8 финала Лиги чемпионов, 22 февраля 2023
- 19 февраля
- 00:45 Серия А. «Интер» победил «Удинезе» (3:1) благодаря голам Лукаку, Мхитаряна и Лаутаро
- 18 февраля
- 09:58 Американские инвесторы хотят купить «Интер» 1
- 14 февраля
- 09:21 «Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией» 2
- 00:46 Серия А. «Интер» потерял очки в матче с «Сампдорией» (0:0) и отстал от «Наполи» на 15 баллов 1
- 11 февраля
- 15:15 «Интер» нашел замену для Дюмфриса в «Баварии» 1
- 10 февраля
- 14:31 «Интер» готов продлить аренду Лукаку, но при двух условиях 2
- 9 февраля
- 23:40 «Челси» и «Наполи» могут совершить обмен нападающими 2
- 6 февраля
- 00:41 Серия А. «Интер» победил в дерби «Милан» благодаря голу Лаутаро Мартинеса 1
- 5 февраля
- 22:05 «Интер» – «Милан»: стартовые составы на 21-й тур Серии А
- 21:11 Прогнозы и коэффициенты на матч «Интер» – «Милан»: 21 тур Серия А
- 21:10 Во сколько смотреть матч «Интер» – «Милан»: 21 тур Серия А, 5 февраля 2023