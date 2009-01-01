Турниры:

Суперкубок Италии. 2022 Италия. Кубок. 2022/2023 Товарищеские матчи. 2022 Лига чемпионов. 2022/2023 Италия. Серия А. 2022/2023 Италия. Кубок. 2021/2022 Суперкубок Италии. 2021 Лига чемпионов. 2021/2022 Италия. Серия А. 2021/2022 Италия. Кубок. 2020/2021 Лига чемпионов. 2020/2021 Италия. Серия А. 2020/2021 Лига Европы. Квалификация 2019/2020 Италия. Кубок. 2019/2020 Лига чемпионов. 2019/2020 Италия. Серия А. 2019/2020 Товарищеские матчи. 2019 Международный кубок чемпионов. 2019 Лига Европы. Квалификация 2018/2019 Италия. Кубок. 2018/2019 Лига чемпионов. 2018/2019 Италия. Серия А. 2018/2019 Международный кубок чемпионов. 2018 Товарищеские матчи. 2018 Италия. Кубок. 2017/2018 Италия. Серия А. 2017/2018 Международный кубок чемпионов. 2017 Италия. Кубок. 2016/2017 Лига Европы. Квалификация 2016/2017 Италия. Серия А. 2016/2017 Товарищеские матчи. 2015 Италия. Кубок. 2015/2016 Италия. Серия А. 2015/2016 Италия. Кубок. 2014/2015 Италия. Серия А. 2014/2015 Лига Европы. Квалификация 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Италия. Серия А. 2013/2014 Италия. Кубок. 2013/2014 Международный Кубок Чемпионов Guinness. 2013 Товарищеские матчи. 2013 Италия. Кубок. 2012/2013 Италия. Серия А. 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Италия. Кубок. 2011/2012 Италия. Серия А. 2011/2012 Лига Чемпионов. 2011/2012 Суперкубок Италии. 2011 Италия. Кубок. 2010/2011 Италия. Кубок. 2010/2011 Клубный Чемпионат Мира. плейофф 2010 Лига Чемпионов. 2010/2011 Италия. Серия А. 2010/2011 Суперкубок УЕФА. 2010 Суперкубок Италии. 2010 Товарищеские матчи. 2010 Италия. Кубок. 2009/2010 Италия. Кубок. 2009/2010 Лига Чемпионов. 2009/2010 Италия. Серия А. 2009/2010 Суперкубок Италии. 2009 Товарищеские матчи. 2009 Италия. Кубок. 2008/2009 Италия. Кубок. 2008/2009 Лига Чемпионов. 2008/2009 Италия. Серия А. 2008/2009 Суперкубок Италии. 2008 Лига Чемпионов. 2007/2008 Италия. Серия А. 2007/2008