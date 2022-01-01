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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
Расписание
€ 644 млн
Интер - расписание матчей
Милан
Серия А 2026/2027
Стадион:
Джузеппе Меацца
Сайт:
http://www.inter.it/it/hp
Тренер:
Кристиан Киву
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 19:00
Рома
- : -
Интер
10.10 | 19:00
Интер
- : -
Парма
13.10 | 22:00
Интер
- : -
Брюгге
17.10 | 19:00
Болонья
- : -
Интер
21.10 | 22:00
Интер
- : -
Шахтер
25.10 | 14:30
Интер
- : -
Фиорентина
28.10 | 20:30
Венеция
- : -
Интер
31.10 | 22:45
Милан
- : -
Интер
03.11 | 23:00
Фейеноорд
- : -
Интер
08.11 | 20:00
Интер
- : -
Комо
22.11 | 22:45
Аталанта
- : -
Интер
25.11 | 23:00
Интер
- : -
Штутгарт
29.11 | 20:30
Интер
- : -
Дженоа
06.12 | 20:30
Фрозиноне
- : -
Интер
09.12 | 23:00
Боруссия Д
- : -
Интер
13.12 | 20:30
Интер
- : -
Торино
20.12 | 20:30
Лечче
- : -
Интер
03.01 | 20:30
Интер
- : -
Сассуоло
06.01 | 20:30
Лацио
- : -
Интер
10.01 | 20:30
Интер
- : -
Ювентус
17.01 | 20:30
Парма
- : -
Интер
19.01 | 23:00
Интер
- : -
Ливерпуль
24.01 | 20:30
Интер
- : -
Венеция
27.01 | 23:00
Слован
- : -
Интер
31.01 | 20:30
Наполи
- : -
Интер
07.02 | 20:30
Интер
- : -
Кальяри
14.02 | 20:30
Интер
- : -
Милан
21.02 | 20:30
Фиорентина
- : -
Интер
28.02 | 20:30
Интер
- : -
Аталанта
07.03 | 20:30
Удинезе
- : -
Интер
14.03 | 20:30
Торино
- : -
Интер
21.03 | 20:30
Интер
- : -
Фрозиноне
04.04 | 19:30
Дженоа
- : -
Интер
11.04 | 19:30
Интер
- : -
Рома
18.04 | 19:30
Монца
- : -
Интер
25.04 | 19:30
Интер
- : -
Болонья
02.05 | 19:30
Комо
- : -
Интер
09.05 | 19:30
Интер
- : -
Лечче
16.05 | 19:30
Ювентус
- : -
Интер
23.05 | 19:30
Интер
- : -
Лацио
30.05 | 19:30
Сассуоло
- : -
Интер
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