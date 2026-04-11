11.04.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-2-2-2
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
48
Айт-Будлаль
36
Сейду
21
Ронжье
45
Камара
10
Бляс
10
Аль-Тамари
9
Леполь
7
Эмболо
3-3-2-2
12
Коффи
21
Лефор
20
4
Камара
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
3
Экоми
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
36
Машин
7
Сбаи
10
Бляс
18
Нагида
18
Нагида
10
Бляс
7
Эмболо
17
Шиманьски
17
Шиманьски
7
Эмболо
36
Сейду
95
Франковски
95
Франковски
36
Сейду
10
Аль-Тамари
65
Мукиэле
65
Мукиэле
10
Аль-Тамари
7
Сбаи
26
Анен
26
Анен
7
Сбаи
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
27
Рао-Лисоа
23
Синате
23
Синате
27
Рао-Лисоа
36
Машин
35
Питер
35
Питер
36
Машин
8
ван ден Бомен
9
Койялипу
9
Койялипу
8
ван ден Бомен
Остались в запасе
Ренн
Анжер
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Мельвен Зинга
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Александр Дюже
Ренн
Точно не сыграют
Анжер
Точно не сыграют
Статистика матча Ренн - Анжер
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
15
Офсайды
4
1
Количество передач
571
382
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.5
-0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Анжера», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»