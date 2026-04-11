Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ренн» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Ренн» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 20:55
Ренн
11.04.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
12' M. Louer (АГ) 25' М. Аль-Тамари
65' П. Питер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
7
Амин Сбаи
ЛФ
36
Ланрой Машин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
65
Нордан Мукиэле
ПВ
77
Яссир Забири
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
26
Флоран Анен
ЛЗ
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
23
Дан Синате
ЦП
35
Проспер Питер
ЦФ
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
48
Айт-Будлаль
36
Сейду
21
Ронжье
45
Камара
10
Бляс
10
Аль-Тамари
9
Леполь
7
Эмболо
3-3-2-2
12
Коффи
21
Лефор
20
4
Камара
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
3
Экоми
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
36
Машин
7
Сбаи
10
Бляс
18
Нагида
18
Нагида
10
Бляс
7
Эмболо
17
Шиманьски
17
Шиманьски
7
Эмболо
36
Сейду
95
Франковски
95
Франковски
36
Сейду
10
Аль-Тамари
65
Мукиэле
65
Мукиэле
10
Аль-Тамари
7
Сбаи
26
Анен
26
Анен
7
Сбаи
6
Мутон
15
Капелле
15
Капелле
6
Мутон
27
Рао-Лисоа
23
Синате
23
Синате
27
Рао-Лисоа
36
Машин
35
Питер
35
Питер
36
Машин
8
ван ден Бомен
9
Койялипу
9
Койялипу
8
ван ден Бомен
Остались в запасе
Ренн
Анжер
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Мельвен Зинга
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
4
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
42
Маэль Жернигон
ЦЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Александр Дюже
Ренн
Точно не сыграют
Жереми Жаке
ЦЗ
Арно Норден
ЛВ
Lucas Rosier
ЦФ
Анжер
Точно не сыграют
Карлан Аркю
ПЗ
Абдулайе Бамба
ПЗ
Мариус Куркуль
ОП
Аруна Джибирин
ПВ
Статистика матча Ренн - Анжер
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
15
Офсайды
4
1
Количество передач
571
382
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.12
xGP (предотвращенные голы)
-0.5
-0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Анжера», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Анжер»

«Ренн» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Ренн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
27 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+