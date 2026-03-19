20 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Анжер». Хозяева ведут борьбу за чемпионство, располагаясь на втором месте. Гости занимают 12-ю строчку и находятся в зоне комфорта без особых турнирных задач.

Команда проводит впечатляющий сезон и имеет в активе больше всех побед в Лиге 1 – 18. После 26 туров «Ланс» набрал 56 очков и занимает второе место. Коллектив отличается стабильной результативностью: в 16 последних матчах чемпионата «Ланс» обязательно забивает. Лучший бомбардир команды – Одсонн Эдуар (11 голов). В последних пяти играх «Ланс» забил 9 голов, но при этом пропустил 8. В последнем туре команда уступила «Лорьяну» (1:2).

«Анжер» занимает 12-е место с 32 очками, опережая зону вылета на 8 баллов. Команда испытывает серьезные проблемы в атаке: лучший бомбардир Проспер Питер забил всего 3 гола. В последних пяти играх «Анжер» забил лишь однажды, а в четырех из пяти встреч не сумел поразить ворота соперника. В прошлом туре команда уступила «Ницце» (0:2).

Факты о командах:

В последних 5 играх: в среднем 1.80 забито, 1.60 пропущено

Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей

В последних 5 играх: забито всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч)

Пропускает в 4 из 5 последних матчей (в среднем 1.40)

История личных встреч

«Ланс» побеждает в 6 последних очных матчах подряд и забивает в 9 последних матчах против «Анжера». В текущем сезоне «Ланс» на выезде обыграл соперника со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Ланс» – «Анжер»

«Ланс» ведет борьбу за чемпионство и не имеет права терять очки дома с командами из нижней половины таблицы. Хозяева стабильно забивают в каждом матче и имеют многолетнюю победную серию в противостоянии с «Анжером».

Гости испытывают колоссальные проблемы в атаке: всего 1 гол в последних пяти матчах и лучший бомбардир с 3 голами за сезон. При этом оборона «Анжера» регулярно пропускает. Учитывая турнирную мотивацию, статистику личных встреч и кризис в атаке гостей, наиболее логичными выглядят ставки на уверенную победу хозяев и их индивидуальный тотал.

