Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ланс» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.95

19 марта 2026 9:30
Ланс - Анжер
20 мар. 2026, пятница 22:45 | Франция. Лига 1, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Фора (-1.5) на «Ланс»
Сделать ставку

20 марта состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Анжер». Хозяева ведут борьбу за чемпионство, располагаясь на втором месте. Гости занимают 12-ю строчку и находятся в зоне комфорта без особых турнирных задач.

«Ланс»

Команда проводит впечатляющий сезон и имеет в активе больше всех побед в Лиге 1 – 18. После 26 туров «Ланс» набрал 56 очков и занимает второе место. Коллектив отличается стабильной результативностью: в 16 последних матчах чемпионата «Ланс» обязательно забивает. Лучший бомбардир команды – Одсонн Эдуар (11 голов). В последних пяти играх «Ланс» забил 9 голов, но при этом пропустил 8. В последнем туре команда уступила «Лорьяну» (1:2).

«Анжер»

«Анжер» занимает 12-е место с 32 очками, опережая зону вылета на 8 баллов. Команда испытывает серьезные проблемы в атаке: лучший бомбардир Проспер Питер забил всего 3 гола. В последних пяти играх «Анжер» забил лишь однажды, а в четырех из пяти встреч не сумел поразить ворота соперника. В прошлом туре команда уступила «Ницце» (0:2).

Факты о командах:

«Ланс»

  • Занимает 2-е место в Лиге 1, 18 побед (больше всех в турнире)
  • Забивает в 16 последних матчах Лиги 1 подряд
  • В последних 5 играх: в среднем 1.80 забито, 1.60 пропущено
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей
  • Лучший бомбардир – Одсонн Эдуар (11 голов)

«Анжер»

  • Занимает 12-е место в Лиге 1, 32 очка
  • В последних 5 играх: забито всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей (в среднем 1.40)
  • В 4 из 5 последних встреч не смог забить
  • Лучший бомбардир – Проспер Питер (3 гола)

История личных встреч

«Ланс» побеждает в 6 последних очных матчах подряд и забивает в 9 последних матчах против «Анжера». В текущем сезоне «Ланс» на выезде обыграл соперника со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Ланс» – «Анжер»

«Ланс» ведет борьбу за чемпионство и не имеет права терять очки дома с командами из нижней половины таблицы. Хозяева стабильно забивают в каждом матче и имеют многолетнюю победную серию в противостоянии с «Анжером».

Гости испытывают колоссальные проблемы в атаке: всего 1 гол в последних пяти матчах и лучший бомбардир с 3 голами за сезон. При этом оборона «Анжера» регулярно пропускает. Учитывая турнирную мотивацию, статистику личных встреч и кризис в атаке гостей, наиболее логичными выглядят ставки на уверенную победу хозяев и их индивидуальный тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Фора (-1.5) на «Ланс» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Ланса» больше 1.5

Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Анжер Ланс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 