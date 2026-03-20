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  • «Ланс» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Ланс» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 21:35
Ланс
20.03.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
5 : 1
Завершен
Анжер
13' Ф. Товен 25' О. Эдуард 39' М. Сангаре 48' О. Эдуард 72' М. Удоль
62' Л. Машин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
7
Флориан Сотока
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Анжер
40
Oumar Pona
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
26
Флоран Анен
ЛЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
6
Луи Мутон
ОП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
7
Амин Сбаи
ЛФ
36
Ланрой Машин
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
39
Оскар Ленн
ЛЗ
37
Фоде Силла
ОП
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
34
Эраван Гарнье
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Анжер
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
5
Мариус Куркуль
ОП
23
Дан Синате
ЦП
31
Аруна Джибирин
ПВ
3-2-3-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
20
Сарр
14
Удоль
12
Абдулхамид
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
7
Сотока
11
Эдуард
4-1-3-2
40
21
Лефор
20
4
Камара
26
Анен
6
Мутон
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
36
Машин
7
Сбаи
28
Томассон
37
Силла
37
Силла
28
Томассон
8
Сангаре
5
Булатович
5
Булатович
8
Сангаре
10
Товен
19
Сима
19
Сима
10
Товен
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
11
Эдуард
7
Сотока
38
Фофана
38
Фофана
7
Сотока
6
Мутон
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
8
ван ден Бомен
15
Капелле
15
Капелле
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
5
Куркуль
5
Куркуль
93
Белькебла
26
Анен
23
Синате
23
Синате
26
Анен
36
Машин
31
Джибирин
31
Джибирин
36
Машин
Остались в запасе
Ланс
Анжер
16
Матье Горжелен
ВР
39
Оскар Ленн
ЛЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
34
Эраван Гарнье
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
39
Оскар Ленн
ЛЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
34
Эраван Гарнье
ПВ
Остались в запасе
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Александр Дюже
Ланс
Точно не сыграют
Рубен Агилар
ПЗ
Киллиан Антонио
ЦЗ
Самсон Байду
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Реджис Гютне
ВР
Уэсли Саид
ЦФ
Артур Масуаку
ЛЗ
Анжер
Точно не сыграют
Карлан Аркю
ПЗ
Жак Экоми
ЛЗ
Эрве Коффи
ВР
Годюэн Койялипу
ЦФ
Статистика матча Ланс - Анжер
Всего ударов по воротам
26
16
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
5
Офсайды
0
3
Количество передач
592
435
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
12
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.39
1.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Анжера», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Анжер»

«Ланс» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Ланс
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