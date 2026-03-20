20.03.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
Франция. Лига 1, 27 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
4
Челик
25
Ганиу
20
Сарр
14
Удоль
12
Абдулхамид
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
7
Сотока
11
Эдуард
4-1-3-2
40
21
Лефор
20
4
Камара
26
Анен
6
Мутон
93
Белькебла
8
ван ден Бомен
14
Белхдим
36
Машин
7
Сбаи
28
Томассон
37
Силла
37
Силла
28
Томассон
8
Сангаре
5
Булатович
5
Булатович
8
Сангаре
10
Товен
19
Сима
19
Сима
10
Товен
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
11
Эдуард
7
Сотока
38
Фофана
38
Фофана
7
Сотока
6
Мутон
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
6
Мутон
8
ван ден Бомен
15
Капелле
15
Капелле
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
5
Куркуль
5
Куркуль
93
Белькебла
26
Анен
23
Синате
23
Синате
26
Анен
36
Машин
31
Джибирин
31
Джибирин
36
Машин
Остались в запасе
Ланс
Анжер
16
Матье Горжелен
ВР
39
Оскар Ленн
ЛЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
34
Эраван Гарнье
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
39
Оскар Ленн
ЛЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
34
Эраван Гарнье
ПВ
Остались в запасе
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Александр Дюже
Ланс
Точно не сыграют
Анжер
Точно не сыграют
Статистика матча Ланс - Анжер
Всего ударов по воротам
26
16
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
7
5
Офсайды
0
3
Количество передач
592
435
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
12
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.39
1.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Анжера», 27-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Анжер»
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Источник: «Бомбардир»