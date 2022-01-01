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Лига 1 2025/2026
Команды
Анжер
Состав
€ 60 млн
Анжер - состав команды
Анжер
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад Раймон Копа
Сайт:
http://www.angers-sco.fr
Тренер:
Александр Дюже
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Лопеш Антони
Вра
35
€ 0.9 млн
16
Зинга Мельвен
Вра
24
€ 0.3 млн
40
Oumar Pona
Вра
-
4
Камара Усман
Защ
23
€ 8 млн
24
Бьюмла Эммануэль
Защ
21
€ 2.5 млн
2
Аркю Карлан
Защ
30
€ 1.8 млн
21
Лефор Жордан
Защ
33
€ 1 млн
22
Хунтонджи Седрик
Защ
32
€ 1 млн
25
Бамба Абдулайе
Защ
36
€ 0.2 млн
23
Синате Дан
Защ
20
€ 0.15 млн
17
Joseph Kalulu Kyatengwa
Защ
-
34
Жернигон Маэль
Защ
16
-
3
Луар Мариус
Защ
-
14
Белхдим Яссин
Пол
24
€ 7 млн
6
Мутон Луи
Пол
24
€ 4 млн
8
ван ден Бомен Бранко
Пол
31
€ 2.5 млн
26
Белькебла Харис
Пол
32
€ 1.8 млн
18
Аллевина Джим
Пол
31
€ 1 млн
15
Капелле Пьеррик
Пол
39
€ 0.15 млн
36
Диатта Бане
Пол
18
-
9
Питер Проспер
Нап
19
€ 15 млн
10
Сбаи Амин
Нап
25
€ 4 млн
19
Эль Уаззани Амин
Нап
25
€ 2.5 млн
11
Джибирин Аруна
Нап
19
€ 1.5 млн
26
Бермон Антони
Нап
21
€ 1 млн
10
Сбаи Амин
Нап
-
7
Mamadou Usman Simbakoli
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 7
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