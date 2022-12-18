- 2 февраля
- 11:20 «Анжер» установил антирекорд Лиги 1
- 12 января
- 00:57 Лига 1. «ПСЖ» благодаря Месси победил «Анжер» (2:0) 2
- 00:38 Месси забил за «ПСЖ» в первом матче после победы на ЧМ-2022 1
- 00:11 Фото Игроки «ПСЖ» вышли на разминку матча с «Анжером» в майках с Пеле
- 11 января
- 22:17 Месси попал в основу на игру с «Анжером». Это его 1-й матч после победы на ЧМ-2022
- 10:57 «ПСЖ» не будет устраивать перед матчем Лиги 1 церемонию в честь победы Месси на ЧМ 1
- 7 января
- 19:10 «Наполи» предложил 19 миллионов за полузащитника сборной Марокко 1
- 18 декабря 2022
- 08:54 Президент «Анжера»: «У нас много предложений по марокканцу Унахи. Хотим его продать»
- 17 декабря 2022
- 11:46 11 клубов следят за полузащитником сборной Марокко Унахи
- 12 декабря 2022
- 12:49 «Барселона» нашла усиление полузащиты в сборной Марокко 1
- 31 октября 2022
- 12:19 Головин прокомментировал свой гол и победу над «Анжером»
- 30 октября 2022
- 18:53 Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Анжер» 2
- 9 октября 2022
- 00:09 Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью против «Реймса», «Марсель» впервые в сезоне проиграл
- 1 октября 2022
- 00:19 Лига 1. «Марсель» разгромил на выезде «Анжер» и вышел в лидеры
- 19 сентября 2022
- 09:22 Экс-защитник «Барселоны» Тодибо получил самую быструю красную карточку в истории Лиги 1
- 1 мая 2022
- 22:04 Головин – о 100-м матче за «Монако»: «Красивая цифра»
- 18:08 Лига 1. «Монако» в 100-м матче Головина победил «Анжер», россиянин получил карточку 1
- 16:40 Головин – 1-й россиянин со 100 матчами в Лиге 1
- 21 апреля 2022
- 00:07 Лига 1. «ПСЖ», «Марсель» победили; «Лион» проиграл «Бресту»
- 19 апреля 2022
- 14:55 Месси не сыграет с «Анжером» из-за травмы
- 6 марта 2022
- 19:26 Лига 1. «Ренн» победил «Анжер», «Страсбур» сыграл вничью с «Реймсом»
- 14 февраля 2022
- 01:07 Лига 1. «Марсель» на выезде победил «Метц», «Страсбур» – «Анжер»