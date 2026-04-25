25.04.2026, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
3-2-3-2
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
24
Бьюмла
3
Экоми
25
Бамба
15
Капелле
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
10
Сбаи
9
Питер
3-2-1-3-1
39
Сафонов
6
Забарный
51
Пачо
4
Бералдо
2
Хакими
21
Эрнандес
8
Руис
7
Кан Ин
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
27
Рао-Лисоа
29
Анен
29
Анен
27
Рао-Лисоа
15
Капелле
6
Мутон
6
Мутон
15
Капелле
25
Бамба
36
Диатта
36
Диатта
25
Бамба
10
Сбаи
29
Машин
29
Машин
10
Сбаи
9
Питер
10
Койялипу
10
Койялипу
9
Питер
24
Маюлу
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Маюлу
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
21
Эрнандес
2
Хакими
27
Фернандес
27
Фернандес
2
Хакими
8
Руис
87
Невеш
87
Невеш
8
Руис
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
30
Люка Шевалье
ВР
14
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
14
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Анжер - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
3
Офсайды
6
1
Количество передач
321
819
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
93
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.78
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «ПСЖ», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «ПСЖ»
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Источник: «Бомбардир»