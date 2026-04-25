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  • «Анжер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Анжер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 18:50
Анжер
25.04.2026, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
7' Л. Кан Ин 39' С. Маюлу 52' Л. Бералдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К) ЛП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
10
Амин Сбаи
ЛФ
9
Проспер Питер
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
6
Луи Мутон
ОП
36
Бане Диатта
ЦП
23
Дан Синате
ЦП
29
Ланрой Машин
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Десир Дуэ
АП
27
Дро Фернандес
АП
87
Жоау Невеш
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
3-2-3-2
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
24
Бьюмла
3
Экоми
25
Бамба
15
Капелле
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
10
Сбаи
9
Питер
3-2-1-3-1
39
Сафонов
6
Забарный
51
Пачо
4
Бералдо
2
Хакими
21
Эрнандес
8
Руис
7
Кан Ин
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
27
Рао-Лисоа
29
Анен
29
Анен
27
Рао-Лисоа
15
Капелле
6
Мутон
6
Мутон
15
Капелле
25
Бамба
36
Диатта
36
Диатта
25
Бамба
10
Сбаи
29
Машин
29
Машин
10
Сбаи
9
Питер
10
Койялипу
10
Койялипу
9
Питер
24
Маюлу
25
Мендеш
25
Мендеш
24
Маюлу
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
21
Эрнандес
2
Хакими
27
Фернандес
27
Фернандес
2
Хакими
8
Руис
87
Невеш
87
Невеш
8
Руис
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
30
Люка Шевалье
ВР
14
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
23
Дан Синате
ЦП
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
14
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Луис Энрике
Анжер
Точно не сыграют
Карлан Аркю
ПЗ
Яссин Белхдим
ЦП
Мариус Куркуль
ОП
Аруна Джибирин
ПВ
Marius Louer
ЦЗ
Oumar Pona
ВР
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Витинья
ЦП
Маркиньос
ЦЗ
Статистика матча Анжер - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
3
Офсайды
6
1
Количество передач
321
819
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
93
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.78
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «ПСЖ», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер»«ПСЖ»

«Анжер» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Анжер
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