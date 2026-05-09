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10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Анжер» и «Страсбур». Матч в Анжере начнется в 22:00 (мск).

«Анжер»

Команда Александра Дюже с 34 очками занимает 13-е место в Лиге 1. «Анжер» добыл 9 побед, 7 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 27:46.

Последние результаты:

03.05.26 «Осер» – «Анжер» – 3:1;

25.04.26 «Анжер» – «ПСЖ» – 0:3;

18.04.26 «Анжер» – «Гавр» – 1:1.

«Страсбур»

«Страсбур» набрал 46 очков и занимает 8-е место. Подопечные Гари О`Нила добыли 13 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 50:41.

Предыдущие результаты:

07.05.26 «Страсбур» – «Райо Вальекано» – 0:1;

03.05.26 «Страсбур» – «Тулуза» – 1:2;

30.04.26 «Райо Вальекано» – «Страсбур» – 1:0.

Очные встречи

05.10.25 «Страсбур» – «Анжер» – 5:0;

10.05.25 «Анжер» – «Страсбур» – 2:1;

05.02.25 «Страсбур» – «Анжер» – 1:3.

Прогноз на матч «Анжер» – «Страсбур»

Для «Страсбура» сезон де-факто завершился в четверг, когда команда не смогла выйти в финал Лиги Конференций. В чемпионате теоретически еще можно занять 6-е место, но шансы минимальные. «Анжер» хватит 1 очка, чтобы официально остаться в Лиге 1 на следующий сезон. Уставшая и расстроенная команда Гари О`Нила вряд ли сможет привести серьезные контраргументы.