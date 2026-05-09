Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Анжер» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 3.30

09 мая 2026 12:44
Анжер - Страсбур
10 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
Перейти в онлайн матча
3.30
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Анжер» и «Страсбур». Матч в Анжере начнется в 22:00 (мск).

«Анжер»

Команда Александра Дюже с 34 очками занимает 13-е место в Лиге 1. «Анжер» добыл 9 побед, 7 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 27:46.

Последние результаты:

  • 03.05.26 «Осер» – «Анжер» – 3:1;
  • 25.04.26 «Анжер» – «ПСЖ» – 0:3;
  • 18.04.26 «Анжер» – «Гавр» – 1:1.

«Страсбур»

«Страсбур» набрал 46 очков и занимает 8-е место. Подопечные Гари О`Нила добыли 13 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 50:41.

Предыдущие результаты:

  • 07.05.26 «Страсбур» – «Райо Вальекано» – 0:1;
  • 03.05.26 «Страсбур» – «Тулуза» – 1:2;
  • 30.04.26 «Райо Вальекано» – «Страсбур» – 1:0.

Очные встречи

  • 05.10.25 «Страсбур» – «Анжер» – 5:0;
  • 10.05.25 «Анжер» – «Страсбур» – 2:1;
  • 05.02.25 «Страсбур» – «Анжер» – 1:3.

Прогноз на матч «Анжер» – «Страсбур»

Для «Страсбура» сезон де-факто завершился в четверг, когда команда не смогла выйти в финал Лиги Конференций. В чемпионате теоретически еще можно занять 6-е место, но шансы минимальные. «Анжер» хватит 1 очка, чтобы официально остаться в Лиге 1 на следующий сезон. Уставшая и расстроенная команда Гари О`Нила вряд ли сможет привести серьезные контраргументы.

  • Прогноз – ничья с кф. 3.30.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.

3.30
Ничья
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Страсбур Анжер
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+