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«Анжер» – «Лилль»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

22 августа 2026 9:00
Анжер - Лилль
23 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Победа «Лилля»
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Матч 1 тура Лиги 1 между «Анжером» и «Лиллем» пройдет 23 августа 2026 года в Анжере на стадионе «Стад Раймон Копа». Хозяева подходят к игре на фоне четырeх побед в товарищеских матчах, но их очная статистика против «Лилля» удручает: в четырeх последних встречах они не смогли забить ни одного гола. Гости, напротив, имеют отличную выездную форму – не проигрывают в шести из восьми последних гостевых матчей Лиги 1, а также выиграли четыре последних очных матча у «Анжера». Сможет ли хозяева прервать безголевую серию в матчах с «Лиллем» и начать сезон с сенсации, или гости продолжат своe доминирование и возьмут три очка?

Кто победит в матче

«Анжер» постарается использовать свою хорошую предсезонную форму и домашнюю поддержку, чтобы прервать неудачную серию против «Лилля». Команда выиграла четыре последних товарищеских матча, в том числе над «Парижем» (3:2) и «Лорьяном» (2:1). В атаке хозяева стабильны: они забивают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола. Однако оборона вызывает тревогу: «Анжер» пропускает в десяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускает 1,20 мяча. В очных встречах с «Лиллем» дела обстоят ещe хуже – четыре матча подряд без забитых голов. Это психологическое давление может стать серьeзным препятствием, даже несмотря на хорошую форму.

«Лилль» подходит к игре с явным преимуществом в очных встречах и уверенной гостевой игрой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних выездных матчей Лиги 1, а в четырeх последних встречах с «Анжером» неизменно побеждает, причeм не пропускает ни одного гола. В атаке гости стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола. При этом оборона «Лилля» небезупречна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах, что даeт «Анжеру» шанс на гол. Однако очная статистика и умение играть на выезде делают гостей фаворитами, особенно против соперника, которого они регулярно обыгрывают и не пропускают от него.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую предсезонную форму «Анжера», «Лилль» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, стабильную атаку и умение не пропускать от этого соперника. Хозяева способны забить, учитывая их атакующую статистику, но их оборона уязвима, а психологическое давление может сказаться. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Лилль» одержал девять побед, «Анжер» – семь, ещe пять встреч завершились вничью. Однако в последних четырeх очных встречах неизменно побеждал «Лилль», причeм «Анжер» в этих матчах не забил ни одного мяча. Текущая форма «Анжера» – четыре победы в товарищеских матчах, но против «Лилля» эта серия не имеет значения, учитывая полное доминирование гостей. «Лилль» также стабилен на выезде и редко проигрывает в гостевых матчах Лиги 1. Это создаeт предпосылки для очередной победы гостей, несмотря на атакующий потенциал хозяев.

Личные встречи
Побед - 7 (33%)
Ничьих - 4 (19%)
Побед - 10 (48%)
16
Забитых мячей
26
0.76
В среднем за матч
1.24
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
5 : 0
18.05.2019
Анжер
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
10.04.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 2
23.08.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
0 : 1
22.02.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 0
02.11.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
0 : 2
27.04.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
1 : 0
08.04.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1 : 0
13.11.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
10.04.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1 : 1
06.11.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1 : 2
23.05.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1 : 2
06.01.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 2
07.02.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2 : 1
13.09.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
5 : 0
18.05.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 0
01.09.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1 : 2
24.02.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
27.08.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 2
11.02.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 0
05.11.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
0 : 0
27.04.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
2 : 0
28.11.2015
Лилль
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Анжер
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жордан Лефор
(К) ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
26
Антони Бермон
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Амин Сбаи
ЛФ
19
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Этан Мбаппе
ЦП
19
Başar Önal
ЦФ
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
36
Бане Диатта
ОП
11
Аруна Джибирин
ПВ
9
Проспер Питер
ЦФ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
26
Isaac Cossier
ЦЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
11
Ноа Эджума
ПВ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-3-1-2
1
Лопеш
3
Экоми
21
Лефор
4
Камара
27
Рао-Лисоа
18
Аллевина
14
Белхдим
8
ван ден Бомен
26
Бермон
10
Сбаи
19
Эль Уаззани
4-1-3-2
1
Эзер
22
Сантуш
3
Нгой
4
Александро
15
Перро
17
Мукау
10
Харальдссон
6
Бенталеб
8
Мбаппе
9
Жиру
19
26
Бермон
9
Питер
9
Питер
26
Бермон
18
Аллевина
11
Джибирин
11
Джибирин
18
Аллевина
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
36
Диатта
36
Диатта
14
Белхдим
19
Эль Уаззани
7
Симбаколи
7
Симбаколи
19
Эль Уаззани
19
20
Коррея
20
Коррея
19
8
Мбаппе
11
Сахрауи
11
Сахрауи
8
Мбаппе
9
Жиру
28
Перрен
28
Перрен
9
Жиру
15
Перро
24
Вердонк
24
Вердонк
15
Перро
10
Харальдссон
26
26
10
Харальдссон
Остались в запасе
Анжер
Лилль
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
35
Сориба Диауне
ЛВ
16
Арно Бодар
ВР
11
Ноа Эджума
ПВ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
17
Жозеф Калулу
ЛЗ
16
Мельвен Зинга
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сориба Диауне
ЛВ
16
Арно Бодар
ВР
11
Ноа Эджума
ПВ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Анжер
Точно не сыграют
Харис Белькебла
ЦП
Луи Мутон
ОП
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Хамза Игамане
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лилля» в основное время. Четырeхматчевая победная серия в очных встречах, умение не пропускать от «Анжера» и стабильная выездная форма делают гостей фаворитами. Хозяева могут забить, но их оборона уязвима, а психологическое преимущество на стороне гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Лилля» с коэффициентом 1.74. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Анжером» и «Лиллем» состоится 23 августа 2026 года в Анжере на стадионе «Стад Раймон Копа» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Анжер» – «Лилль»: смотреть онлайн.

1.74
Победа «Лилля»
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Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лилль Анжер
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