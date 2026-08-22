Матч 1 тура Лиги 1 между «Анжером» и «Лиллем» пройдет 23 августа 2026 года в Анжере на стадионе «Стад Раймон Копа». Хозяева подходят к игре на фоне четырeх побед в товарищеских матчах, но их очная статистика против «Лилля» удручает: в четырeх последних встречах они не смогли забить ни одного гола. Гости, напротив, имеют отличную выездную форму – не проигрывают в шести из восьми последних гостевых матчей Лиги 1, а также выиграли четыре последних очных матча у «Анжера». Сможет ли хозяева прервать безголевую серию в матчах с «Лиллем» и начать сезон с сенсации, или гости продолжат своe доминирование и возьмут три очка?

Кто победит в матче

«Анжер» постарается использовать свою хорошую предсезонную форму и домашнюю поддержку, чтобы прервать неудачную серию против «Лилля». Команда выиграла четыре последних товарищеских матча, в том числе над «Парижем» (3:2) и «Лорьяном» (2:1). В атаке хозяева стабильны: они забивают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола. Однако оборона вызывает тревогу: «Анжер» пропускает в десяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускает 1,20 мяча. В очных встречах с «Лиллем» дела обстоят ещe хуже – четыре матча подряд без забитых голов. Это психологическое давление может стать серьeзным препятствием, даже несмотря на хорошую форму.

«Лилль» подходит к игре с явным преимуществом в очных встречах и уверенной гостевой игрой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних выездных матчей Лиги 1, а в четырeх последних встречах с «Анжером» неизменно побеждает, причeм не пропускает ни одного гола. В атаке гости стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,20 гола. При этом оборона «Лилля» небезупречна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах, что даeт «Анжеру» шанс на гол. Однако очная статистика и умение играть на выезде делают гостей фаворитами, особенно против соперника, которого они регулярно обыгрывают и не пропускают от него.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую предсезонную форму «Анжера», «Лилль» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, стабильную атаку и умение не пропускать от этого соперника. Хозяева способны забить, учитывая их атакующую статистику, но их оборона уязвима, а психологическое давление может сказаться. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Лилль» одержал девять побед, «Анжер» – семь, ещe пять встреч завершились вничью. Однако в последних четырeх очных встречах неизменно побеждал «Лилль», причeм «Анжер» в этих матчах не забил ни одного мяча. Текущая форма «Анжера» – четыре победы в товарищеских матчах, но против «Лилля» эта серия не имеет значения, учитывая полное доминирование гостей. «Лилль» также стабилен на выезде и редко проигрывает в гостевых матчах Лиги 1. Это создаeт предпосылки для очередной победы гостей, несмотря на атакующий потенциал хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Лилля» в основное время. Четырeхматчевая победная серия в очных встречах, умение не пропускать от «Анжера» и стабильная выездная форма делают гостей фаворитами. Хозяева могут забить, но их оборона уязвима, а психологическое преимущество на стороне гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Лилля» с коэффициентом 1.74. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Анжером» и «Лиллем» состоится 23 августа 2026 года в Анжере на стадионе «Стад Раймон Копа» и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.